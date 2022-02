Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 12.02.2022. Co słychać na Facebooku?

To się nazywa siła Internetu 🌎 Po środowej publikacji wywiadu z Rafałem Osumkiem odezwał się do nas kibic z dalekiego Władywostoku 🇷🇺 Zdjęcie, które dostaliśmy, to pamiątkowa fotografia z roku 1999, wykonana na meczu rosyjskiej drużyny Osumka Lukoil Oktiabrskij 📸 Wielokrotnie wspominaliśmy, że #RetroSpeedway i historia Włókniarza, to dla nas tematy bardzo ważne. Od kilku sezonów pracujemy nad rozwojem tego działu, mamy coraz więcej pomysłów i planów. Dlatego jeśli gdzieś w swoich zbiorach macie ciekawe i nigdzie niepublikowane zdjęcia związane z Włókniarzem lub Częstochowskim Towarzystwem Cyklistów i Motocyklistów, odezwijcie się do nas na [email protected] _ #ZuzlowaCzestochowa