Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 11.02.2022. Co słychać na Facebooku?

To już 1️⃣1️⃣ wspólny sezon z firmą Constans Okna i Drzwi 👍 Dziękujemy za zaufanie i współpracę 🤝 Witamy w #StalowaRodzina2022 ❗️ ✅ CONSTANS to jedna z najdłużej działających firm okiennych w naszym regionie. Firma produkuje okna od ponad dwudziestu lat. Wieloletnie doświadczenie pozwala na dostarczenie klientom produktów najwyższej jakości, nowoczesnych i trwałych. ✅ Firma współpracuje wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami i producentami materiałów wysokiej klasy (REHAU i GEALAN- profile PVC, WINKHAUS - okucia, ALUPROF, REYNAERS - systemy aluminiowe).Constans zajmuje się również produkcją okien i drzwi zarówno z PVC jak i aluminium. Przedsiębiorstwo to aktualnie 3 nowoczesne hale produkcyjne o łącznej powierzchni prawie 3 500 m2 oraz skomputeryzowana linia technologiczna. ✅ Ponadprzeciętną jakość produktów doceniają także odbiorcy z krajów Europy Zachodniej. Constans stał się jednym z największych polskich eksporterów okien w województwie lubuskim. Udział eksportu w sprzedaży utrzymuje się na poziomie ponad 70%, a główne kierunki eksportu to Niemcy, Belgia, Holandia, Francja i Luksemburg. Constans sp. z o.o. ⤵️ ul. Gorzowska 11 66-415 Kłodawa ☎️: 95 728 70 24 🌐: https://www.constans.pl/