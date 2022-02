Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 1.02.2022. Co słychać na Facebooku?

To już nasz 3️⃣ wspólny sezon 👍 Dziękujemy za zaufanie firmie PHU Uchański 🤝 Witamy w #StalowaRodzina2022 ❗️ ✅ PHU UCHAŃSKI to firma, która działa na rynku od kilkunastu lat, zajmuje się transportem i przewozem osób. Przedsiębiorstwo posiada wszystkie potrzebne licencje zarówno w transporcie krajowym jak i zagranicznym. Firma oferuje komfortowe autokary oraz busy do przewozu osób zarówno w turystyce jak i w przewozach na liniach regularnych. ✅ PHU Uchański oferuje również wynajem busów 8 i 9 osobowych, aut osobowych oraz wynajem nowych kamperów. PHU Uchański zapewnia swoim klientom usługi transportowe na najwyższym poziomie. Profesjonalizm, wysoka jakość świadczonych usług, a także terminowość to główne cechy, którymi charakteryzuje się nasz partner. PHU Uchański ⤵ ul. Koniawska 30b 66-400 Gorzów Wielkopolski ☎️: 793202200 🌐: https://www.uchanski.eu/