Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 10.02.2022. Co słychać na Facebooku?

To już 8️⃣ wspólny sezon 👍 Dziękujemy za zaufanie firmie Promet Cargo 🤝 Witamy w #StalowaRodzina2022 ❗️ ✅ PROMET CARGO na rynku transportu międzynarodowego funkcjonuje od 2007. Promet Cargo to ponad 60 pracowników: doświadczonych kierowców, spedytorów, dyspozytorów, magazynierów, a także dział rozliczeń. Wszyscy oni każdego dnia pracują na rzecz rozlokowanych na terenie całej Europy klientów firmy. ✅ Głównymi kierunkami działalności Promet Cargo są Niemcy, Francja oraz kraje Beneluxu, a specjalnością towary gabarytowe, głównie meble. Promet Cargo to dziś także nowoczesny biurowiec, powstały z zakupionego w 2013 roku budynku po starym, niszczejącym dworcu kolejowym w Kunowicach. To tutaj, na powierzchni ponad 1500 m2 mieści się siedziba firmy. Promet Cargo Sp. z o.o. ⤵️ ul. Dworcowa 28 69-100 Kunowice ☎️: +48 95 712 34 20 🌐: https://prometcargo.com/