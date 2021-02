Zuzanna Rudzińska-Bluszcz rezygnuje z ubiegania się o fotel RPO

O swojej rezygnacji Zuzanna Rudzińska-Bluszcz poinformowała w mediach społecznościowych.

Wskazała, że zgodnie z prawem marszałek Sejmu powinna wyznaczyć teraz termin do zgłaszania kandydatów na to stanowisko, czyli „procedura wraca do punktu wyjścia”. - Dostaję pytania, czy będę dalej kandydować. Nie była to łatwa decyzja. Nie będę kandydować w kolejnej rundzie. Nie chcę brać udziału w teatrze, jaki urządza się z wyboru jednego z najważniejszych urzędników w państwie – przekazała.