Zuza Jabłońska: Płyta "Psycho" to przekaz przeciw hejtowi, duety z Czesławem Mozilem, Kubą Karasiem czy Janem Rapowanie [WYWIAD WIDEO]

Zuza Jabłońska, to jedna z najciekawszych młodych artystek, która świetnie funkcjonuje na granicy mainstreamu i alternatywy. Dała się poznać jako najbardziej dojrzała uczestniczka „The Voice Kids”, a jej charakterystyczna barwa głosu i nieprzeciętne umiejętności wokalne zaprowadziły ją do finału w 2017 r. W każdym kolejnym utworze artystka pokazuje inną odsłonę, jednak przy zachowaniu podobnej ekspresji oraz estetyki. W swoich tekstach porusza bardzo ważne problemy społeczne.

16 października 2020 r. miała miejsce premiera debiutanckiej płyty Zuzy Jabłońskiej pt. „Psycho”. Znajdują się na niej takie single jak: „Powiedz mi to w twarz”, „Spacer na linie”, „Wisła”, „Ty tylko chcesz”, czy „Liczę dni”. Na album zostali zaproszeni wyjątkowi goście: Jan-rapowanie, Siles, Sarius, Czesław Śpiewa i Kuba Karaś z zespołu The Dumplings. Krążek ukazał się w wersji standard (12 utworów) oraz deluxe (16 utworów).

13 kwietnia 2018 r. ukazał się debiutancki utwór „Sami”. 6 października 2018 r. wydała singiel „Powiedz mi to w twarz”, który nagrała z Janem-rapowanie i Silesem. Piosenka była głośnym sprzeciwem wokalistki wobec problemów z komunikacją międzyludzką oraz zjawiska hejtowania w internecie.

Na krążku "Psycho" Zuzę wspierają Czesław Mozil, Kuba Karaś, Sarius, Jan Rapowanie, Siles.

Zresztą hejt jest ważnym tematem poruszanym w piosenkach Zuzy Jabłońskiej, która dzielnie zmaga się z Zespołem Touretta. Zuza ma w planach studia psychologiczne w Wielkiej Brytanii.

11 września 2020 r. na ekrany kin weszła aktorska wersja kultowej animacji Disneya „Mulan”. Jedną z filmowych piosenek zaśpiewała Zuza Jabłońska.

- Wzięłam udział w tym projekcie, ponieważ bohaterka Mulan to taka trochę ja. Jest waleczna i odważna, ale stoi też przed ciężkimi wyborami. Utwór mówi o tym, że mimo porażek i zawahań, zawsze po deszczu wychodzi słońce. Poza tym jest to kolejne wyzwanie i ciekawe doświadczenie. Jestem z tych co lubią podnosić sobie poprzeczkę coraz wyżej. Czuję się również bardzo wyróżniona i zaszczycona, że zostałam zaproszona przez Disneya do zaśpiewania tego utworu - wspomina Zuza.