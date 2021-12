ZUS zarejestrował już ponad 1,2 mln umów o dzieło. Gdzie są najczęściej używane? Redakcja Warszawa

fot. pixabay

Od 1 stycznia do 30 września tego roku zawarto ponad 1,2 mln umów o dzieło. Najwięcej w sierpniu oraz we wrześniu – poinformowała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Największą grupą wykonawców umów o dzieło zgłoszonych do ZUS to osoby w wieku 30–39 lat.