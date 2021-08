ZUS wypłacił ponad 925 mln zł w ramach programu Dobry Start. Jak otrzymać 300 zł? "Zainteresowanie programem jest ogromne"

Wyprawka szkolna 2021. Rodzice kupują sprzęt niezbędny do nauki zdalnej

Jak tłumaczy prezes ZUS, zainteresowanie programem "jest ogromne, a pieniądze trafiają do rodzin". - Program Dobry Start to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Środki wypłacane są na bieżąco"- wylicza Uścińska.