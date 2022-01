ZUS wypłaca już świadczenia w ramach programu "Rodzina 500 plus"

Od 1 stycznia ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500 plus na nowo narodzone dzieci.

Pierwsze pieniądze zostały wypłacone w czwartek (27 stycznia). Dzień później (28 stycznia) ZUS przeleje kolejne środki, co łącznie daje kwotę prawie 600 tys. zł.

„Niespełna miesiąc od przeniesienia programu 500 plus ZUS wypłaca już środki. Robimy wszystko, aby te pieniądze trafiły do rodziców jak najszybciej. Z naszych statystyk wynika, że niektóre osoby specjalnie czekały na możliwość złożenia wniosku do ZUS o świadczenie wychowawcze. Wiemy, że są rodzice, którzy dopełnili formalności kilka minut po północy, czyli w Nowy Rok” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Zwraca uwagę, że możliwość złożenia wniosków drogą elektroniczną to przede wszystkim ogromna wygoda dla rodziców. „Sami oni decydują kiedy to zrobić: rano, w południe czy wieczorem. Dzięki elektronizacji mogą starać się o środki z programu także w weekendy, kiedy tradycyjne odwiedzanie urzędów jest niemożliwe” – wskazuje profesor.