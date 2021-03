ZUS sprawdza zwolnienia lekarskie. Po kontrolach zakwestionowano ponad 10,5 tysiąca zwolnienia na kwotę prawie 15,5 mln zł

ZUS będzie pytał sąsiadów co robiliśmy na L4? "Nowy program PiS: Konfident plus"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zyska nowe kompetencje? Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce upoważnić ZUS do do żądania danych i informacji niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków. Co to oznacza w praktyce? Urzędnik ZUS będzie mógł "śledzić" nas na portalach społecznościowych lub zapytać sąsiada, co robiliśmy będąc na zwolnieniu. Co najważniejsze, osoba zapytana nie będzie mogła odmówić udzielenia odpowiedzi.