ZUS odmawia przeliczenia wszystkich zgłaszanych emerytur. O co chodzi z nowymi tablicami GUS

ZUS przypomina, że przeliczenie wysokości emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach. Jako przykład podaje sytuację, kiedy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne.

„Publikowane przez Główny Urząd Statystyczny tablice średniego dalszego trwania życia są kluczowym elementem przy wyliczaniu emerytur ustalanych według nowych zasad. Aktualne tablice średniego dalszego trwania życia, które obowiązują od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., mają jednak zastosowanie tylko do części świadczeń” – wyjaśnia rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Rzecznik dodaje, że chodzi o emerytury ustalane według nowych zasad dla osób, które spełnią warunki do uzyskania emerytury (w szczególności warunek wieku emerytalnego) między kwietniem 2021 a marcem przyszłego roku oraz osób, które warunki do emerytury ustalanej według nowych zasad już wcześniej spełniły, ale dopiero teraz w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. wystąpią o ustalenie tej emerytury.