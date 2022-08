ZUS nie zapłaci darowizny

Od 2008 roku podatnicy, którzy chcą przekazać 1 proc. swojego podatku PIT na organizacje pożytku publicznego, mogą to robić tylko za pośrednictwem urzędów skarbowych. Akcję przekazywania pieniędzy wspierało wiele kampanii reklamowych, m. in. z udziałem znanych aktorów, którzy apelowali o przeznaczanie pieniędzy na cele charytatywne.

W promocję 1-proc. ulgi włączył się nawet premier Donald Tusk, który w piątek pochwalił się przed kamerami telewizyjnymi, że przekazał 1 proc. swojego podatku na sopockie hospicjum.

Tymczasem prawie jedna czwarta Polaków może nie skorzystać z tej możliwości. Dlaczego? Formularz, jaki wypełnia ZUS obliczając i opłacając PIT-y emerytów i rencistów (PIT-40), w ogóle nie przewiduje takiej darowizny. Zakład nie ma więc gdzie wpisać komu podatnik chce przekazać swoje pieniądze.

- To kwestia do rozwiązania przez ministerstwo finansów. ZUS nie ma wpływu ani na kształt prawa , ani na to, jak wyglądają formularze PIT - mówi Mikołaj Skorupski, rzecznik prasowy ZUS. Dodaje, że decyzja o podzieleniu się 1 proc. podatku jest indywidualną decyzją podatnika.