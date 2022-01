ZUS: informację o przyznaniu RKO znajdziesz na PUE ZUS lub mailu

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

- Wniosek można składać wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie +Dobry start+ i świadczenie wychowawcze w ramach programu +Rodzina 500+. To portal [email protected], PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna - mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Jeżeli okaże się, że wniosek nie jest prawidłowo wypełniony, ZUS wezwie do poprawienia wniosku w ciągu 14 dni. Jeśli wymagane dokumenty nie zostaną złożone, Zakład wezwie do ich dostarczenia i wyznaczy na to termin od 14 do 30 dni. Wiadomość o tym, że należy poprawić lub uzupełnić wniosek osoba uprawniona otrzyma też na adres mailowy oraz numer telefonu podany we wniosku.