ZUS 9.09.2021. Sprawdź najnowsze wiadomości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

@EwaZajaczkowska @BacaPogorzelska Nie. Oznacza to, że jeśli brakuje na przykład wymaganego dokumentu lub wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, to po ich uzupełnieniu biegnie termin 30 dni. W większości przypadków wypłata następuje jednak szybciej.

@BacaPogorzelska @EwaZajaczkowska Powyżej jest odp. do sprawy pani Zajączkowskiej.

Natomiast w Pani przypadku doszło rzeczywiście do opóźnienia w wypłacie pierwszego zasiłku, za co serdecznie przepraszamy. Zasiłek został skierowany do wypłaty. Szczegółowych informacji może udzielić oddział ZUS (tel./e-wizyta/PUE)