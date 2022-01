ZUS 3.01.2022. Nowości, które dotyczą większości Polek i Polaków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS, powstał w 1934 roku. Jego zadaniem jest pobieranie składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, a następnie przyznawanie odpowiednich świadczeń. Zarówno wysokość składek, jak i przyznawanych później świadczeń mogą nieznacznie zmieniać się co roku. Na twitterowym koncie ZUS znajdziesz m.in. informacje na temat świadczeń, które mogą Ci przysługiwać.

@WojciechLyskawa OK. W razie wątpliwości postaramy się pomóc.

@WojciechLyskawa Zachęcamy do rejestracji w Platformie Usług Elektronicznych ZUS (#PUE) i włączenia w niej aplikacji ePłatnik. Aplikacja zawiera kreator dokumentów rozliczeniowych.

📌 Zmiany w #zasiłki, które weszły w życie 1⃣ stycznia, to m. in. prawo do świadczeń mimo spóźnienia w opłacaniu #składki⬇️

https://t.co/sG0iMf1VFY

Więcej o nowościach w naszym filmie📺

#zasiłek #przedsiębiorca #praca #zwolnienielekarskie #eZLA #macierzyński https://t.co/c4HwLmMRNy