ZUS 30.08.2021. Sprawdź najnowsze wiadomości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS, powstał w 1934 roku. Jego zadaniem jest pobieranie składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, a następnie przyznawanie odpowiednich świadczeń. Zarówno wysokość składek, jak i przyznawanych później świadczeń mogą nieznacznie zmieniać się co roku. Na twitterowym koncie ZUS znajdziesz m.in. informacje na temat świadczeń, które mogą Ci przysługiwać.

@DCzyta @p_garczynski Dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą chodzić do przedszkola/zerówki do 9 lat "rocznikowo". Wniosek o 300+ uwzględnia te sytuacje, dlatego należy w nim zaznaczyć oświadczenie dot. przedszkola/zerówki.

@p_garczynski @DCzyta Gdy dziecko ma rocznikowo do 9 lat, należy dodatkowo wskazać czy uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola albo zerówki. Jeśli nie będzie uczęszczało do przedszkola albo zerówki, należy wybrać opcję "nie będzie...".

Więcej informacji tutaj:

https://t.co/lQ7NJqHhLm