ZUS 24.09.2021. Sprawdź najnowsze wiadomości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS, powstał w 1934 roku. Jego zadaniem jest pobieranie składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, a następnie przyznawanie odpowiednich świadczeń. Zarówno wysokość składek, jak i przyznawanych później świadczeń mogą nieznacznie zmieniać się co roku. Na twitterowym koncie ZUS znajdziesz m.in. informacje na temat świadczeń, które mogą Ci przysługiwać.

@pawel_lisiewicz Chodzi o nienależnie pobrane świadczenia (np. ktoś świadomie wprowadził ZUS w błąd albo nie poinformował o zmianie swojej sytuacji, choć wiedział, że musi). Już wcześniej te świadczenia trzeba było zwracać. To nie są nowe przepisy.

