ZUS 22.12.2021. Nowości, które dotyczą większości Polek i Polaków

22.12.2021 na profilu ZUS-u pojawił się tweet: "👨‍👧‍👧 Od 1⃣ stycznia #ZUS będzie przyjmował wnioski o #RodzinnyKapitałOpiekuńczy.🪙 Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 1⃣2⃣ tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. #RKOWięcej⬇️. ".