ZUS 19.10.2021. Sprawdź najnowsze wiadomości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS, powstał w 1934 roku. Jego zadaniem jest pobieranie składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, a następnie przyznawanie odpowiednich świadczeń. Zarówno wysokość składek, jak i przyznawanych później świadczeń mogą nieznacznie zmieniać się co roku. Na twitterowym koncie ZUS znajdziesz m.in. informacje na temat świadczeń, które mogą Ci przysługiwać.

@angelliczkaa Nie zajmujemy się tego rodzaju zaświadczeniami, dlatego najlepiej ustalić to ze swoim lekarzem.

🧓 Pierwsze świadczenia trafią do #emeryci i #renciści pod koniec października.

📣 #ZUS jest gotowy do wypłaty #14emerytura.

@angelliczkaa @castawayaye Lekarze wystawiają w PUE ZUS zaświadczenia o niezdolności do pracy (ZUS ZLA), potrzebne do wypłaty zasiłku. Zaświadczenia lekarskiego dla osoby niepracującej nie znajdzie Pani w PUE, bo to inny rodzaj dokumentu.