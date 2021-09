ZUS 17.09.2021. Sprawdź najnowsze wiadomości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Newsroom 360

Najnowsze wiadomości z ZUS-u na Twitterze Arkadiusz Wojtasiewicz

17.09.2021 na profilu ZUS-u pojawił się tweet: "🔔Świadczeniobiorcy mogą samodzielnie tworzyć na #PUE ZUS elektroniczne potwierdzenia swoich danych.📜Taki dokument można przekazać do instytucji, która tego oczekuje. Nie wymaga on podpisu pracownika #ZUS.💻 Jak to zrobić❓⬇️. ".