ZUS 17.08.2021. Sprawdź najnowsze wiadomości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS, powstał w 1934 roku. Jego zadaniem jest pobieranie składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, a następnie przyznawanie odpowiednich świadczeń. Zarówno wysokość składek, jak i przyznawanych później świadczeń mogą nieznacznie zmieniać się co roku. Na twitterowym koncie ZUS znajdziesz m.in. informacje na temat świadczeń, które mogą Ci przysługiwać.

@Anna05674522 Na podstawie tych kilku informacji nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Tu znajdzie Pani pełne informacje o rencie rodzinnej: https://t.co/XMFuW5UJYR W razie dodatkowych pytań postaramy się pomóc.

🗓️ Najpóźniej do 3⃣0⃣ września dostarczcie do #ZUS potwierdzenie z uczelni o przyjęciu na studia, żeby otrzymać rentę także za wrzesień.

To ważne, bo pisma kierujemy pod ostatni adres, jaki wskazał nam klient lub jego pełnomocnik. https://t.co/gpioQVuh9V https://t.co/f35GN8BCFy

Pomóż nam chronić Twoje dane❗️ 👉 Po zmianie adresu do korespondencji, w tym adresu e-mail, pamiętaj, by podać nowe dane w #ZUS.

@Magorza31427403 Do korzystania z bonu nie trzeba mieć profilu zaufanego ePUAP. Wystarczy konto na PUE ZUS. Rejestracja na PUE wymaga potwierdzenia tożsamości (osobiście, przez bank albo podpisem elektronicznym), bo konto daje wgląd do historii ubezpieczenia i zwolnień lekarskich.

@commonbae_ @xyooniiverse Do 10. dnia kolejnego miesiąca składki płacą osoby fizyczne, które płacą je jedynie za siebie, a do do 15. dnia kolejnego miesiąca pozostali płatnicy, o ile nie są jednostkami budżetowymi.