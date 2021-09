ZUS 13.09.2021. Sprawdź najnowsze wiadomości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Newsroom 360

Najnowsze wiadomości z ZUS-u na Twitterze Tomasz Czachorowski

13.09.2021 na profilu ZUS-u pojawił się tweet: "@PiotrLadra @Paslawska @Olsztynska @nowePSL Gdy przedsiębiorca spóźni się z opłaceniem składki chorobowej, to automatycznie traci prawo do ubezpieczenia. Może jednak do niego wrócić, gdy opłaci składkę i złoży wniosek o przywrócenie terminu płatności. W 2022 r. wejdzie w życie zmiana na korzyść firm. Jest już nowelizacja. ".