Zupa dla Roszpunki, pizza pepperoni dla Goofy'ego. Tiktokerka gotuje jedzenie z filmów Disneya

Gabrielle Williams tworzy profil na Tik Toku, który obfituje w pyszne dania, nawiązujące do popularnych filmów i seriali. Znajdziemy tu m.in. jedzenie inspirowane słynnymi produkcjami Disneya. Pan de muerto z oscarowej animacji „Coco”, zupa orzechowa dla Roszpunki, babeczki truskawkowo-czekoladowe ze „101 dalmatyńczyków” czy suflet serowy z „Pięknej i bestii” - to tylko niektóre z przyrządzanych przez nią potraw. Te nagrania pobudzają apetyt.

Amerykanka Gabrielle Williams każdy filmik konstruuje w podobny sposób. Najpierw przedstawia fragment filmu, pokazujący potrawę, następnie przygotowanie i końcowy wygląd posiłku. Rzadko słyszymy komentarz samej autorki. Każda z potraw przedstawiona została w dynamiczny sposób i spodoba się nie tylko wielbicielom filmów.

Jedzenie jak z bajki Disneya

Jej receptury wodzą na pokuszenie. Warto jednak zaznaczyć, że są to dania z dużą ilością cukru i tłuszczu. Pizza pepperoni, nawiązująca do tej jedzonej przez Goofy’ego, została posypana sporą dawką tartego sera i obłożona plastrami pepperoni. Tiktokerka odtworzyła nawet trujące jabłko, które zjadła Śnieżka, poczęstowana przez Złą Królową. Na początku wykonała czarny syrop cukrowy, zabarwiony barwnikiem spożywczym, aby potem ozdobić go rozpuszczoną w mikrofalówce czekoladą w kolorze zielonym.

Chleb z filmu „Coco” i gumbo z bajki „Księżniczka i żaba”

Pan de Muerto z animacji „Coco”, która zdobyła Oscara w 2018 roku, to chleb, który składano duszom zmarłych członków rodziny w czasie meksykańskiego Dnia Zadusznego. Tiktokerka do jego wykonania używa wyciągu z kwiatów pomarańczy. Natomiast suflet serowy z „Pięknej i bestii” Disneya z 1992 roku zawiera dużą ilość masła i cztery rodzaje sera do wyboru (gruyere, cheddar, szwajcarski i pecorino Romano).

Tiktokerka ugotowała również gumbo z bajki „Księżniczka i żaba” (danie składa się z mocno doprawionego bulionu, mięsa albo skorupiaków, a także warzyw) i babeczki truskawkowo-czekoladowe ze „101 dalmatańczyków” Disneya. A nawet cukrowe pigułki z animacji „Arystokraci”, które mają działać jak placebo.

Nie tylko Disney