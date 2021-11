Źródła w KE: Polska może poprosić o wsparcie swoich sojuszników z UE lub NATO

"Polska nie poprosiła o pomoc"

Rozmówca RMF FM stwierdził, że Polska do tej pory nie poprosiła Unii Europejskiej o pomoc. - Polska zawsze może to zrobić - stwierdził. - Po prostu nie wiemy, co tam się dzieje - dodawał, krytykując brak dostępu do terenów przygranicznych dla mediów.