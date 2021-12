"Zrobimy wszystko, żeby zatrzymać to szaleństwo". Konfederacja reaguje na nowe obostrzenia Anna Piotrowska

Janusz Korwin-Mikke i Jakub Kulesza podczas konferencji prasowej w Sejmie Fot. Youtube.com/ Konfederacja

Jeżeli rząd chce wprowadzać segregację sanitarną, to niech najpierw pokaże projekt ustawy; zrobimy co w naszej mocy, by znaleźć większość sejmową do powstrzymania tego szaleństwa, do ochrony praw obywatelskich – mówili posłowie Konfederacji odnosząc się do zapowiedzi obostrzeń w związku pandemią.