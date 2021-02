ZPP proponuje likwidację płacy minimalnej w mikrofirmach. "To szkodliwa i niebezpieczna propozycja" OPRAC.: Maciej Badowski

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zwraca uwagę na "destrukcyjny wpływ pandemii i wprowadzanych ograniczeń działalności przedsiębiorstw na gospodarkę". Arkadiusz Wojtasiewicz/ Polska Press

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców alarmuje, że pandemia może doprowadzić do degradacji mikroprzedsiębiorczości w Polsce. W związku z tym proponuje zniesienie pensji minimalnej w mikroprzedsiębiorstwach oraz powrót do pierwotnej koncepcji „małej działalności gospodarczej”. - Naszym zdaniem to szkodliwa i niebezpieczna propozycja, której wdrożenie mogłoby doprowadzić do radykalnego wzrostu ubóstwa wśród osób pracujących- komentuje pomysł przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa