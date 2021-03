ZPP: Podatek cukrowy generuje niewielkie wpływy finansowe. Tracą konsumenci i firmy

Odprawy górnicze: 120 tys. zł dla górników odchodzących z zawodu. Związki chcą dodatkowo gwarancji zatrudnienia w ustawie

120 tysięcy złotych odprawy ma otrzymać górnik, który odejdzie z zawodu w ramach. Ci przed emeryturą mogą liczyć na urlopy. Dla pozostałych górników i pracowników zakładów przeróbki węgla związkowcy domagają się gwarancji zatrudnienia do emerytury. O negocjacjach strony społecznej z rządową w sprawie transformacji polskiego górnictwa węgla kamiennego mówił na antenie RMF FM Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. - Jedną z najważniejszych treści tego porozumienia jest to, co się będzie na Śląsku działo od roku przyszłego, aż do tego roku 2049 i dalej. Czyli, czy przy tej transformacji rzeczywiście będą powstawać twarde miejsca pracy, miejsca pracy o podobnej wartości, z jakimi mamy do czynienia w górnictwie - powiedział Kolorz w Rozmowie Dnia RMF FM.