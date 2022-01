„Zostały przekazane Niemcom i ślad po nich zaginął”. Bezcenne nagrania wciąż poszukiwane

PolskaTimes.pl: W czerwcu ubiegłego roku kolekcja płyt Polskiego Radia z bezcennymi nagraniami z września 1939 roku, w tym z przemówieniami prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, została wpisana na Krajową Listę programu UNESCO „Pamięć świata”. Wiadomo było wówczas, że wciąż nieodnaleziona pozostaje trzecia partia płyt. Pani Dyrektor apelowała wtedy do słuchaczy, aby przyjrzeli się swoim zbiorom. Czy był jakiś odzew?

Elżbieta Berus-Tomaszewska, dyrektor Archiwum Polskiego Radia: Niestety, nie było żadnego odzewu. Nic takiego się nie zdarzyło. Pomimo naszych apeli i omawiania, jak te płyty wyglądają i jak je można rozpoznać, nikt się nie zgłosił.

A czym one się charakteryzują?

One są bardzo podobne do tych winylowych płyt, które wszyscy znamy i pamiętamy. Tym, co je odróżnia od winyli, to brak etykiety na środku. Żadna z tych płyt nie ma na środku wklejonej etykiety. Mają za to napisy wykonane odręcznie białą farbą. To od strony wizualnej. Natomiast od strony technicznej można je rozpoznać po tym, że lekko uderzając palcem w taką płytę, będzie ona miała taki metalowy odgłos. Bo to jest płyta metalowa, pokryta lakierem nitrocelulozowym. Ona wyda więc inny dźwięk niż winyl. Tym, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę i o co apelowaliśmy, to to, że nie należy tych płyt odtwarzać na zwykłych gramofonach, ponieważ uszkodzi to lakier, w którym jest wyżłobiona ścieżka dźwiękowa.