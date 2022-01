Żołnierze na granicy „zdrowo źli” na dezertera. Marcin Ociepa: Mają w sobie jeszcze więcej zapału, by udowodnić, że był to wyjątek OPRAC.: Lidia Lemaniak

Adam Jankowski

– W szczytowej fazie na granicy było 20 tys. żołnierzy, a do tego tysiące funkcjonariuszy policji i Straży Granicznej. Jeżeli mówimy o takich liczbach, to zawsze może zdarzyć się taki jednostkowy przypadek. Jest to jednak godne ubolewania – mówił o dezerterze, Emilu Cz., w radiowej Jedynce wiceminister obrony narodowej, Marcin Ociepa. Podkreślił, że ta sytuacja z Emilem Cz. wzbudziła dużą złość w innych żołnierzach. – Są oni zdrowo źli na tego człowieka. Mają w sobie jeszcze więcej zapału, by udowodnić, że był to wyjątek – dodał.