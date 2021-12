Żołnierz WOT o służbie na granicy: Robimy to po to, by ochronić Polaków Anna Piotrowska

Prowokacje ze strony Białorusi jak najbardziej są. My jesteśmy do tego przygotowani i wyszkoleni, by nie dać się sprowokować. Mamy broń i ostrą amunicję, ale wiemy, że użycie jej jest ostatecznością – podkreśla żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej.