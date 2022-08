"Zobaczymy, kto jest w sporcie prawdziwy, a kto plastikowy"

Michał Skiba: Kryzys przebija się przez kolejne ściany, kiedy Pana zdaniem padł pierwszy mur?

Tomasz Redwan, ekspert w dziedzinie marketingu sportowego: W momencie, gdy zaczęliśmy odwoływać wszystkie imprezy sportowe. Dobrze by było, gdyby ktoś ustalił, kto był pierwszy. Zaczęto odwoływać imprezy bieżące, czyli głównie ligi piłkarskie. Pamiętam zdania, że u nas jest wszystko w porządku i nic nie będziemy przerywać, ani przenosić. To było pewne, że będzie Armagedon. Koronawirus to Armagedon klasy premium.

Dlaczego MKOl tak długo zwlekał z decyzją o przesunięciu igrzysk, wiedząc, że i tak to będzie musiał zrobić.

Byłem przekonany, że nie dadzą się. Igrzyska olimpijskie w Tokio, to jest perspektywa dosyć odległa. Mówimy o świecie za cztery miesiące. Jak przypomnimy sobie świat sprzed czterech miesięcy, to on był zgoła inny. W Japonii na covid-19 Japończycy zachorowało tysiąc osób, zmarło 40. To nie są Włochy, Chiny, czy Niemcy. Japonia dawała sobie radę i byłem pewny, że dźwignie sytuację. Presja była jednak zbyt silna, musieli pęknąć. Przesunięcie IO, to prawie 6 miliardów euro straty. Odwołanie - 60 miliardów. A policzyli, że chcą zarobić na nich 270 miliardów.