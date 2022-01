Zobaczył przed domem narzeczonej nieznane auto i chwycił za siekierę. Absurdalny atak 25-latka

Zdarzenie opisała na swoim portalu małopolska policja. W poniedziałkowy wieczór do mieszkającej pod Tarnowem kobiety zadzwonił jej partner i zapowiedział, że jedzie ją odwiedzić. Kobieta dała do zrozumienia, że nie jest jej to na rękę i poprosiła, by przyjechał kiedy indziej. Ale było już za późno - mężczyzna był już prawie pod jej domem.

Gdy 25-latek przybył na miejsce, zauważył pod domem ukochanej obce auto marki bmw. To wzbudziło jego podejrzenia, że doszło do zdrady. - Będąc święcie przekonanym, że ma do czynienia ze zdradą ukochanej, niewiele myśląc złapał za siekierę i rzucił się na samochód rzekomego rywala, niszcząc karoserię, wybijając boczne szyby i reflektory - relacjonuje Paweł Klimek z policji w Tarnowie. Siekierą mężczyzna zniszczył także drzwi domu swojej partnerki.

- Na czas naprawy jej zepsutego samochodu, wyświadczył kobiecie grzeczność i na okres usunięcia awarii, oddał jej w użytkowanie swój własny pojazd - wyjaśnia mundurowy.

Kobieta wytłumaczyła partnerowi, że nie doszło do zdrady, a auto należało do mechanika. Właściciel bmw powiadomił o zniszczeniach policję. 25-latek odpowie za zniszczenie mienia, za co grozi mu od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.