Zobacz rekordowe mandaty za przekroczenia przepisów drogowych w historii Europy

Eksperci rankomat.pl przeanalizowali zestawienie przygotowane przez Zutobi Drivers Ed, wg którego Polska znajduje się w czołowej piątce najłagodniejszych krajów w Europie, jeśli chodzi o kary za wykroczenia drogowe.

Najsurowszym krajem wobec piratów drogowych w Europie jest Norwegia. Za przekroczenie prędkości na autostradzie grozi minimalna kara 711 euro, za przejazd na czerwonym świetle 756 euro, a za jazdę po pijaku - 5783 euro. Jazda do 0,5‰ zawartości alkoholu we krwi skończy się grzywną. Powyżej tej wartości do 1‰ oprócz wysokiej grzywny dostaniemy karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Zawartość alkoholu we krwi ponad 1‰ to gwarantowana kara więzienia.

Największą karę w Europie zapłacił Michel Perridon, prezes Perridon Holdings, który jako pierwszy sprowadził do Holandii nowe Bugatti Veyron warte wówczas 2,4 mln euro. Stracił je, gdy jego syn przekroczył prędkość, pędząc ulicami Rotterdamu.