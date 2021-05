Zobacz, jak wykluwa się Bielik i co nocą robią Żubry. Zwierzęta na żywo online: kamery pokazują dziką naturę w czasie rzeczywistym

Ukryta kamera umożliwia zaobserwowanie tego, co na co dzień nie jest dostępne dla ludzkiego oka. Gniazdo orlej rodziny znajduje się w Borach Tucholskich, w miejscu całorocznej strefy ochronnej (ochrona ścisła), gdzie nie prowadzi się żadnych prac leśnych.

Transmisja live to wspólne przedsięwzięcie Komitetu Ochrony Orłów, toruńskiego Nadleśnictwa Woziwoda i Polskiego Radia S.A. promujące ochronę starych lasów i największego polskiego gatunku ptaka szponiastego – bielika. Kamera została umieszczona przy gnieździe w połowie stycznia 2021 r. przed przystąpieniem ptaków do lęgów.

Pierwsza polska transmisja z gniazda Bielika miała miejsce w 2012 roku w Nadleśnictwie Kutno. Obecnie kamera została zainstalowana w gnieźnie znajdującym się na 140-letniej sośnie na wysokości około 25 metrów. Ptaki zajmują to miejsce od 3 lat. Wcześniej orły gniazdowały od końca lat 90-tych XX w. w 160-letnim lesie sosnowym nad jednym z rybnych śródleśnych jezior. Do lęgów zachęciło je wtedy sztuczne gniazdo wybudowane przez wolontariuszy KOO. To orle stanowisko istnieje więc co najmniej 25 lat!

źródło: lasy.gov.pl