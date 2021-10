Zobacz, co imigranci zrobili z busem, którym mieli być wywiezieni z Polski [VIDEO]

Straż Graniczna poinformowała, że we wtorek 26 października, około godziny 22.00 patrol funkcjonariuszy SG zauważył busa marki Peugeot (polskie nr rejestracyjne - Gniezno) o znacznie obniżonym zawieszeniu.

Wzbudziło to podejrzenia funkcjonariuszy dlatego pojazd został zatrzymany do kontroli w okolicach Grabowca (gm. Bielsk Podlaski).

Jak przekazała SG, kierowcą samochodu był 27-letni Polak, mieszkaniec województwa wielkopolskiego.

„W przestrzeni bagażowej pojazdu wiózł 37 nielegalnych imigrantów (35 mężczyzn i 2 kobiety, wszyscy to osoby dorosłe), którzy na widok patrolu funkcjonariuszy zaczęli demolować pojazd. Na miejsce zostały natychmiast wezwane dodatkowe patrole oraz funkcjonariusze Policji z Bielska Podlaskiego. Służby udaremniły ucieczkę migrantów. Organizator nielegalnego przekroczenia granicy pozostaje w dyspozycji SG” - informują służby graniczne.

Ze wstępnej oceny przebiegu zdarzenia wynika, że osoba ta dopuściła się przestępstwa organizowania nielegalnej migracji, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi 3 lata pozbawienia wolności. Dalsze decyzje w sprawie postawienia zarzutów podejmie prokurator.