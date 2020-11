ZNP: Ministerstwo Edukacji nie widzi powodu, by zadbać o większe bezpieczeństwo nauczycieli

Resort dodaje, że nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki.

„Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki” – czytamy w komunikacie.

ZNP: Ministerstwo nie widzi powodu, by zadbać o większe bezpieczeństwo nauczycieli i pracowników oświaty

W odpowiedzi na działanie MEN, Związek Nauczycielstwa Polskiego stwierdził, że „choć mamy do czynienia z kolejnym już etapem wprowadzania obostrzeń, czemu towarzyszą apele premiera Mateusza Morawieckiego o ograniczenie kontaktów społecznych i zachowanie szczególnej ostrożności, to ministerstwo nie widzi powodu, by zadbać o większe bezpieczeństwo nauczycieli i pracowników oświaty”.