ZNP apeluje do rządu o uruchomienie szczepień pracowników administracji i obsługi oraz korektę planu szczepień przeciw COVID-19

„Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się uruchomienia szczepień przeciw COVID-19 pracowników administracji i obsługi. Szczepienia tej grupy pracowników wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących stacjonarnie i mających kontakt z dziećmi oraz pozwolą na planowanie powrotu do zajęć stacjonarnych” – zaapelował we wniosku do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka ZNP, pod którym podpisał się jego prezes Sławomir Broniarz.

Apel do rządu przywołuje także inne sytuacje, kiedy ZNP zwrócił się do władzy z wnioskiem o korektę planu szczepień. W ciągu ostatniego miesiąca takie apele wystosowano trzy razy.

„Natomiast 23 lutego bieżącego roku pracownicy administracji i obsługi zostali wpisani do specrozporządzenia covidowego do grupy I, co umożliwiłoby ich zaszczepienie tuż po nauczycielach. Jednak trzy dni później, 26 lutego rząd ich z tego rozporządzenia wykreślił” – czytamy we wniosku ZNP.

„Za błędną uważamy decyzję o wycofaniu pracowników administracji i obsługi z możliwości rejestracji na szczepienie, ponieważ pracownicy oświaty pracujący stacjonarnie codziennie mają kontakt z dziećmi i uczniami w przedszkolach i szkołach. Stoimy na stanowisku, że pracownicy administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach powinni mieć możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19” – jeszcze raz podkreślono we wniosku.