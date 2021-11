Znów można polecieć do Stanów Zjednoczonych! LOT przygotowany na otwarcie USA

Znów można polecieć do Stanów Zjednoczonych. Po 20 miesiącach kraj ten otworzył swoje granice dla ponad 40 państw, w tym dla tych z Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii.

Zaraz po październikowej deklaracji prezydenta USA Joe Bidena, który podpisał rozporządzenie znoszące restrykcje dla zaszczepionych przylatujących z zagranicy samolotem, linie lotnicze zanotowały ogromny wzrost rezerwacji na loty do Stanów. Dotyczy to również polskiego przewoźnika, Polskich Linii Lotniczych LOT.

Od 8 listopada będzie można polecieć z Warszawy na nowojorskie lotnisko JFK (codziennie), do Newarku (w czwartki, soboty i niedziele), do Chicago (we wtorki i niedziele), a od 10 grudnia do Miami w poniedziałki, środy i piątki. Z kolei z Krakowa do Chicago LOT będzie latał w każdy poniedziałek.

Według nowych zasad Stany Zjednoczone będą mogli odwiedzić ci, którzy są w pełni zaszczepieni przeciwko koronawirusowi i mają negatywny wynik testu na Covid-19 przeprowadzony najwcześniej 3 dni przed wylotem. Jedyne uznawane szczepionki to te, które zatwierdził amerykański urząd FDA (Pfizer, Moderna oraz Johnson & Johnson) oraz znajdujące się na liście Światowej Organizacji Zdrowia (AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac).