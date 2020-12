Znów iskrzy w PiS-ie. Ryszard Terlecki o senatorze Jackowskim: "To szkodnik". Jackowski: "Terlecki powinien zostać odwołany"

Został w PiS, ale postawił się Kaczyńskiemu. "Zrobię wszystko, by to panu nie wyszło"

- Prawdę mówiąc, to już mi ręce opadają. Nie wiem, czy dywanik cokolwiek pomoże. On jest tutaj, co tu dużo mówić, szkodnikiem - powiedział Terlecki. Na pytanie dziennikarzy, czy widzi miejsce dla Jana Marii Jackowskiego w klubie PiS Terlecki odparł: Coraz mniej widzę.

Zdaniem senatora Jackowskiego, to wicemarszałek Sejmu prezentuje karygodną postawę, za co powinien zostać odwołany ze stanowiska.

- Ubolewam, że pan marszałek Terlecki, zamiast dobrze zarządzać klubem, zajmuje się recenzowaniem i atakowaniem mojej osoby. Za to, że bronię wiarygodności Prawa i Sprawiedliwości przed wyborcami. Piętnuję te działania, które są sprzeczne z moim programem i z tym, co deklarowali nasi liderzy. Jeżeli za to jestem prześladowany, to mogę powiedzieć w ten sposób, że w moim głębokim przekonaniu, jako osoby, która od lat siedzi w polityce, pan marszałek powinien zostać odwołany ze stanowiska wicemarszałka Sejmu i szefa klubu - powiedział senator Jackowski.