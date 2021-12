Znów duża liczba zgonów. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

Jak poinformował rzecznik resortu zdrowia dodatnia dynamika wzrostu liczby zakażeń występuje już tylko w jednym województwie.

- Mamy już tylko jedno województwo dzisiaj, które notuje dodatnią dynamikę na poziomie dwóch procent. Jest to województwo lubuskie - przekazał Andrusiewicz.

Jak dodał rzecznik resortu zdrowia, "województwo opolskie, w danych tydzień do tygodnia, to już jest constans, na zero, a pozostałe województwa odnotowują spadki".

Jak powiedział we wtorek Andrusiewicz, dzisiaj będzie "około 10 procent mniej" zakażeń niż jeszcze tydzień temu.

Przypomnijmy, że we wtorek 7 grudnia resort zdrowia informował o 19 366 zakażeniach SARS-CoV-2.