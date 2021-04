Znawca spraw Rosji: podejrzane ruchy wojsk rosyjskich u granic Ukrainy mogą być przygotowaniem do rozpętania wojny

Moskwa tłumaczyła, ze nie dzieje się nic szczególnego, że to tylko przygotowania do ćwiczeń, które mają się odbyć we … wrześniu!

W obliczu gwałtownego wzrostu napięcia Felgenhauer, który napisał kilka książek o politycznym i wojskowym kierownictwie Rosji, powiedział, że teraz potrzeba „psychoanalityka”, który potrafiłby odgadnąć zamiary Kremla.

Zachód już wyraził zaniepokojenie ruchem wojsk w rosyjskich regionach Woroneża, Rostowa i Krasnodaru, a także na kluczowych szlakach kolejowych. W Internecie w Rosji i na Ukrainie rozpowszechniają się materiały filmowe przedstawiające czołgi i pojazdy opancerzone transportowane koleją i sznury pojazdów ciężarowych ciągnących drogami przy gra-nicy z Ukrainą.

Kryzys ten może przekształcić się w wojnę ogólnoeuropejską, jeśli nie światową - ostrzega Felgenhauer. Zapytany, dlaczego Rosja chciałaby teraz jeszcze bardziej naciskać na wybuch konfliktu, odpowiedział: Skieruj to pytanie raczej do psychoanalityka. Czy ja to muszę wyjaśniać? Fakty mówią same za siebie, wszystko już się dzieje, dodaje.