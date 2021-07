Znany dziennikarz śledczy postrzelony w Amsterdamie. Jest w bardzo ciężkim stanie. To wyrok mafii. Polak jednym z podejrzanych AIP

Fot. EVERT ELZINGA/AFP/East News

Dziennikarz kryminalny Peter R. de Vries walczy o życie w szpitalu w Amsterdamie. We wtorek, krótko po wyjściu ze studia telewizyjnego, został on postrzelony w głowę. W sumie oddano do niego pięć strzałów. Według holenderskich mediów, zamach na jego życie był wyrokiem mafii. Jedną z zatrzymanych osób w tej sprawie jest 35-letni Polak.