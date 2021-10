Znany artysta Wojciech Korkuć wygrał z wyborcza.pl. Poszło o plakat, którego nie stworzył

Cała sprawa ma swoje korzenie w artykule pt. „Nadworny artysta PiS. Kim jest Wojciech Korkuć, autor plakatu Marszu Niepodległości?”, opublikowanym na początku listopada zeszłego roku w stronie wyborcza.pl.

Według portalu artysta „robił plakaty o gejach gwałcących dzieci i plakat wyborczy Andrzeja Dudy. Teraz Wojciech Korkuć – jeden z największych beneficjentów „dobrej zmiany” wśród artystów – zareklamował Marsz Niepodległości. To kolejny dowód przenikania się partii rządzącej i radykalnej prawicy”

W rzeczywistości, jak zaznaczają pełnomocnicy grafika, ten nigdy nie projektował żadnego z tych plakatów ani nawet podobnego do nich.

- Wystąpiliśmy do portalu wyborcza.pl o to, by sprostowano te nieprawdziwe informacje i wydawało nam się, że to będzie formalność, bo łatwo jest przecież sprawdzić, kto jest autorem tych plakatów, a kto nie jest. Portal jednak odmówił sprostowania. Wobec powyższego musieliśmy iść do sądu – powiedziała portalowi polskatimes.pl - dr Monika Brzozowska – Pasieka. Artysta wygrał w pierwszej instancji sądu w czerwcu tego roku. Sąd Apelacyjny odrzucił wniosek wyborczej.pl. Teraz czekamy na sprostowanie nieprawdziwych informacji na portalu wyborca.pl – mówi mec. dr Monika Brzozowska-Pasieka.