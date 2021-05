Znani na całym świecie mieszkańcy ZOO. Niezwykłe zwierzęta stały się ulubieńcami odwiedzających. Czym zasłynęły?

Wyjątkowe zwierzęta

Niezwykłe zwierzęta, stające się maskotką publiczności, to dla każdego zoo niewątpliwa korzyść. Przyjaźni podopieczni nie tylko umilają czas pracownikom ogrodów zoologicznych, lecz również bez wątpienia przyczyniają się do wzrostu zainteresowania publiczności, a co za tym idzie - zysków.

Niedźwiedź polarny Knut był na tyle sławny, że pozował nawet do zdjęć Annie Leibovitz. Dzięki niemu berliński ogród zoologiczny odwiedzało dziennie nawet 30 000 osób, co przyczyniło się do trzykrotnego wzrostu wartości akcji zoo.

Popularne zwierzęta niejednokrotnie stają się twarzami walki o ochronę przyrody lub gatunków zagrożonych wyginięciem. Niektóre z nich zyskały sławę dzięki rekordowej długości życia, inne z kolei - ze względu na swoją orientację seksualną lub specjalne umiejętności.

ROY i SILO, Central Park ZOO



Para samców pingwinów z nowojorskiego zoo zasłynęła głównie dzięki swoim homoseksualnym zachowaniom. Dwa osobniki z gatunku pingwinów maskowych zostały zaobserwowane przez pracowników zoo, gdy opiekowały się wspólnie kamieniem przypominającym jajo.



W ramach eksperymentu pingwinom zamieniono kamień na prawdziwe jajo pochodzące od innej pary. Roy i Silo skutecznie wysiadywali jajo, z którego wykluła się z samica o imieniu Tango.



Tango po osiągnięciu dojrzałości stworzyła w ZOO parę z inną samicą o imieniu Tanuzi przez dwa sezony lęgowe od 2005 roku.



Samce Roy i Silo byli nierozłączni przez sześć lat, aż do 2005 roku. Wtedy to Silo stworzył parę godową z samicą nazywaną Scrappy, z którą doczekał się potomstwa.



US National Oceanic and Atmospheric Administration, domena publiczna

