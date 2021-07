Znane i nieznane historie z Powstania Warszawskiego. Czego jeszcze nie wiemy?

Siedemdziesiąt siedem lat temu, 1 sierpnia 1944 roku po południu, żołnierze Armii Krajowej ruszyli ulicami Warszawy do punktów zbiórek. Godzinę „W” wyznaczono na 17.00. Co roku o tej porze zatrzymujemy się, by spędzić w zadumie minutę ciszy ku ich czci. Warto wtedy choć przez chwilę przez chwilę o tym, że powstańcy byli tak samo różni, jak i dziś potrafią się różnić Polacy. Ba, nawet potrafili się kłócić o sens Powstania Warszawskiego - zupełnie, jak my dziś. Spokojnie, tego sporu już nigdy zapewne nie rozstrzygniemy, pozostaje nam za to dobra pamięć o ludziach, którzy byli prawie tacy sami jak my, choć przyszło im żyć w wielokrotnie gorszych czasach.

Tajemnica pamięci

Powstanie Warszawskie jest jednym z najlepiej udokumentowanych filmowo i fotograficznie epizodów II wojny światowej . To sprawia, że Powstanie jesteśmy w stanie całkiem dosłownie sobie unaocznić i zwizualizować, korzystając z bardzo bogatego materiału filmowego i fotograficznego. Zdjęcia z Powstania Eugeniusza Lokajskiego, Stefana Bałuka, czy Zygmunta Sowińskiego znamy wszyscy, w fototece Muzeum Powstania Warszawskiego znajdują się tysiące znakomitych fotografii, a po Powstaniu zachowały się też całe materiały filmowe. To w dużej mierze nie jest przypadek, tylko wynik bardzo świadomych działań Armii Krajowej. Już w 1942 roku WydziałPropagandy Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK utworzył specjalną sekcję filmową. Od tego czasu Armia Krajowa profesjonalnie szkoliła fotografów i operatorów filmowych, po to by tworzyć nowoczesne materiały dokumentalne, a także propagandowe. Nie szczędzono również starań o sprzęt i klisze. I choć Eugeniusz Lokajski był akurat fotografem amatorem, inni mistrzowie obiektywu dokumentujący Powstanie Warszawskie bardzo często byli absolwentami tajnych AK-owskich kursów dla fotoreporterów wojennych. Pod tym względem struktury Państwa Podziemnego zdecydowanie nadążałyza światowymi trendami. Talent fotografów i operatorów pozwalał zaś niekiedy te trendy wyprzedzać. Fotografie Lokajskiego, na których widzimy dziesiątki nieupozowanych ujęć powstańczej codzienności i całą gamę ludzkich emocji na twarzach uczestników Powstania Warszawskiego są tego najlepszym dowodem.