Znamy laureatów Nagrody Literackiej Janusza Zajdla

Nagroda im. Janusza A. Zajdla jest coroczną i jedną z najważniejszych nagród w dziedzinie fantastyki, przyznawaną przez miłośników fantastyki autorom najlepszych polskich utworów literackich. Patron tej nagrody Janusz A. Zajdel (1938-1985) – z zawodu fizyk, przez długie lata zajmował pozycję lidera wśród polskich twórców gatunku. Do najbardziej cenionych książek Zajdla należą: Limes inferior (1982), Cylinder van Troffa (1980), Paradyzja (1984). Jego dzieła na trwałe weszły do kanonu klasycznej polskiej fantastyki oraz social fiction.

„Zajdel” przyznawany jest w dwóch kategoriach: powieści i opowiadania. Każdy czytelnik fantastyki może wybrać od jednego do pięciu utworów w każdej kategorii, wydanych w poprzednim roku kalendarzowym. Po pięć utworów, które zbiorą najwięcej głosów, znajdzie się na liście nominacji do Nagrody. W kolejnym etapie spośród nominowanych fani wybierają już zwycięskie utwory.

W tym roku Nagroda im. Janusza A. Zajdla została przyznana po raz 36. Do tej pory uhonorowano nią niemal 60 utworów – powieści i opowiadania autorstwa m.in.: Jacka Dukaja, Andrzeja Sapkowskiego, Rafała A. Ziemkiewicza, Anny Brzezińskiej, Anny Kańtoch, Marty Kisiel, Krzysztofa Piskorskiego, Roberta M. Wegnera, Tomasza Kołodziejczaka, Jarosława Grzędowicza, Rafała Kosika czy prof. Edmunda Wnuka-Lipińskiego. W roku ubiegłym nagrodę za powieść otrzymał Robert M. Wegner (od 2012 roku wielokrotnie otrzymał Zajdla w obu kategoriach) oraz Marta Kisiel w kategorii opowiadanie.

W tegorocznej edycji wydarzenia, w kategorii opowiadanie, nagrodę zdobyła Marta Potocka, za utwór Chomik. W kategorii powieść nagrodę zdobył Radek Rak za utwór Baśń o wężowym sercu, albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli.

Co ciekawe, Zajdel na samym początku był Sfinksem – bo taką nazwę wymyślono w 1984 r. podczas spotkania klubów miłośników fantastyki. W kolejnym roku ustalono, by nagrodę przyznawać podczas Polconu (czyli Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki). Pierwszym laureatem nagrody w kategorii powieść był Janusz A. Zajdel, niestety nie mógł osobiście odebrać nagrody (zmarł 3 miesiące przed uroczystością), więc w jego imieniu przyjęła statuetkę jego żona Jadwiga Zajdel. Organizatorzy postanowili zmienić nazwę Nagrody Fandomu Sfinks na Nagrodę im. Janusza A. Zajdla. Jednocześnie patronat nad nagrodą objęła pani Jadwiga Zajdel i co roku jest honorowym gościem tego wydarzenia.

Podczas tej edycji, podobnie jak w poprzednich latach, fundatorem nagrody w kategorii powieść była AM Art-Media Agencja PR, a w kategorii opowiadanie Impresja Studio Promocji.