Znaleziono podsłuch w gabinecie prezesa PZPN! Trwają przesłuchania w tej sprawie

"Wczoraj w nocy w gabinecie prezesa PZPN odkryto aktywny, działający podsluch (przesyłający sygnał) zamontowany w obudowie grzejnika. Kto stoi za nielegalna inwigilacja Cezarego Kuleszy?" - pyta Piotr Nisztor na Twitterze dodając, że to metody z rodem SB.

"Odkryty podsłuch jest jest na baterie, co oznacza, ze podłożono go niedawno. Na takim zasilaniu może dzialac ok 90 dni. Nie zostal wiec po Zbigniewie Bońku, ale ktoś podrzucił go, aby podsłuchiwać Cezarego Kuleszę. Ciekawe co pokaże zabezpieczany przez policję monitoring?" - dodaje w kolejnym wpisie dziennikarz śledczy Gazety Polskiej.