Znaczny przyrost zakażeń koronawirusem. Prof. Gut: Liczba będzie rosła, ale nie w takim tempie

Z powodu COVID-19 zmarły 44 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 206 osób.

Prof. Włodzimierz Gut pytany przez polskatimes.pl o to, z czego wynika wzrost zakażeń odpowiedział, że „mieliśmy obniżkę zakażeń, bo ludzie w święta nie przeprowadzali testów”. – Wcześniej było więc 4 tys. i mniej zakażeń, a teraz wracamy do normalnego przyrostu, tydzień do tygodnia. Liczba zakażeń będzie rosła, ale nie w takim tempie – dodał. Zdaniem wirusologa „jest źle, bo jesteśmy pół na pół wyszczepieni”. – Zachowujemy się jak populacja – powiedzmy – 19-milionowa, nieszczepiona.

Prof. Gut dopytywany, czy wzrost liczby zakażeń może wynikać też z tego, że nie do końca Polacy przestrzegają noszenia maseczek w tych miejscach, gdzie jest to wymagane powiedział, że „średnio z 80 proc. w skali kraju spadło to do około 30 proc. – To oznacza, że jak w jednym miejscu maseczki ludzie noszą, to w drugim – wcale – powiedział.