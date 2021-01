Zmniejszenie dostaw szczepionek. Widać już pierwsze skutki Leszek Rudziński

Zmniejszenie dostaw szczepionek. Widać już pierwsze skutki Karolina Misztal

W zawiązku ze zmniejszeniem dostaw do Polski, szczepionki na koronowirusa, kolejne szpitale informują, że tymczasowo wstrzymują szczepienia nowych osób z grupy 0. Chodzi o to, zapewnić drugą dawkę szczepionki osobom, które już się zaszczepiły. – Analizujemy w tej chwili wszystkie możliwości pozyskania jak najszybszego szczepionek do Polski – zapewniał szef KPRM Michał Dworczyk.