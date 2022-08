Zmierzch upiornej elektrowni

W ukraińskim Czarnobylu 22 lata temu wydarzyła się największa katastrofa w dziejach energetyki jądrowej. W wyniku błędów pracowników i braku zabezpieczeń 26 kwietnia 1986 r. doszło do awarii reaktora w tamtejszej elektrowni atomowej. Do atmosfery wydostały się duże ilości gazów skażonych radioaktywnych i pyłów. Z powodu napromieniowania zginęło 30 pracowników elektrowni, a radioaktywna chmura przez wiele dni wędrowała po Europie, nie omijając terytorium Polski.

Żeby zapobiec dalszej emisji materiałów radioaktywnych, reaktor, który uległ awarii, zalano betonowo-stalową osłoną zwaną sarkofagiem. Budowany w pośpiechu i trudnych warunkach sarkofag okazał się nietrwały. - Po 20 latach w pośpiesznie robionej konstrukcji powstały pęknięcia i rysy, przez które wydostają się niewielkie ilości gazów promieniotwórczych - tłumaczy dr Andrzej Strupczewski z Instytutu Energii Atomowej w Świerku.

Na razie nie stanowi to zagrożenia, ale żeby umożliwić ponowne zasiedlenie tych terenów, władze Ukrainy wspólnie z międzynarodowymi organizacjami podjęły decyzję o zbudowaniu nad zamkniętą w 2000 r. elektrownią gigantycznej kopuły. Potężny hangar o stalowej konstrukcji pokrytej powłoką z tworzyw sztucznych ma powstać w ciągu pięciu lat. Jego koszt to ok. 750-800 mln dol.